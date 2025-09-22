Milei anunció la suspensión de todo tipo de retenciones al campo hasta el 31 de Octubre

Milei anunció la suspensión de todo tipo de retenciones al campo hasta el 31 de OctubrePOLÍTICAAgencia de Noticias del Interior
El gobierno nacional anunció que no aplicará retenciones a las exportaciones de granos hasta el 31 de octubre. Esta decisión tiene como objetivo aumentar la oferta de dólares en medio de un reciente aumento en la cotización del dólar oficial, que alcanzó los $1.515 y causó pérdidas superiores a USD 1.000 millones en las reservas del Banco Central.
El portavoz Manuel Adorni, en un contexto de creciente incertidumbre en los mercados, señaló: “La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo, castigan a los argentinos. No lo vamos a permitir. Por eso, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos”.
Culpas concurrentes en accidente vial
Ricardo ZimermanJUDICIALES
