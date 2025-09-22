La frustración de Franco Colapinto

El piloto argentino de Alpine estaba realizando una actuación destacada hasta la vuelta 17, cuando un toque del tailandés, su excompañero en Williams, lo sacó de la contienda. Colapinto perdió el control del monoplaza, sufriendo un trompo que resultó en un golpe contra la pared y daños en el alerón delantero.

“Perdí todo. Con el trompo y el impacto, me complicó la vida. Hice lo mejor que pude, pero fue una carrera difícil y sin ritmo”, comentó Colapinto.

El joven de Pilar había iniciado bien la carrera, ganando varias posiciones en la salida, pero reconoció que el rendimiento del auto no le permitió mantener el ritmo: “No tenemos la velocidad para avanzar y hemos tenido que tomar muchos riesgos. Por ahora, las cosas no están saliendo como esperamos”.

El incidente ocurrió cuando Albon intentó adelantar a Colapinto y lo tocó en la parte trasera, lo que provocó el trompo del argentino y su detención en la pista. Aunque pudo reanudar la carrera, el daño en su auto afectó gravemente su rendimiento. Posteriormente, los comisarios sancionaron a Albon con 10 segundos por la maniobra.

Antes del choque, Colapinto se mantenía por delante de su compañero de equipo Pierre Gasly y mostraba un desempeño sólido. Sin embargo, el contacto con Albon arruinó sus posibilidades de un buen resultado en Bakú, finalizando en las últimas posiciones de una carrera que prometía más.