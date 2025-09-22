Julián Álvarez explotó con el Cholo Simeone

El Atlético de Madrid empató 1-1 contra el Mallorca en LaLiga, pero el encuentro dejó un nuevo foco de tensión interna. Julián Álvarez, quien fue sustituido por Diego Simeone en el minuto 62, mostró su descontento con un fuerte reproche: “Siempre a mí”, exclamó, generando controversia en redes sociales.

El descontento de Álvarez se justifica en el contexto del partido. El delantero argentino falló un penal en el primer tiempo, atajado por el portero Leo Román, y su rendimiento fue decreciendo, lo que llevó a Simeone a decidir su salida en busca de mayor profundidad en el ataque.

Este incidente no pasó desapercibido. Álvarez, conocido por su compostura, evidenció su frustración ante la decisión del técnico, lo que pone en cuestión su relación con Simeone, que hasta ahora había sido estable.

En conferencia de prensa, Simeone reconoció el malestar de su jugador, pero defendió la sustitución como una medida táctica y calificó a Álvarez como “el mejor atacante del equipo”. Sin embargo, en el vestuario, las tensiones podrían convertirse en un problema mayor, especialmente en un conjunto que lucha por mejorar su posición en la tabla.

El empate contra Mallorca deja al Atlético en una situación precaria y destaca la necesidad de Simeone de restaurar la confianza en un delantero que llegó como figura y busca recuperar su protagonismo.