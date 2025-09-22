Los hinchas de Manchester United insultaron a Garnacho

Alejandro Garnacho regresó a Old Trafford en medio de una atmósfera de tensión tras su reciente traspaso al Chelsea por más de 50 millones de dólares. La hinchada del Manchester United lo recibió con hostilidad, evidenciando el descontento por su salida conflictiva del club.

Aunque Garnacho permaneció en el banco de suplentes, fue objeto de insultos y cánticos despectivos por parte de los aficionados locales. Entre los gritos se escucharon acusaciones de que había priorizado el dinero en su transferencia, así como epítetos que lo llamaban "imbécil argentino". A pesar de su intento de pasar desapercibido, vistiendo una chaqueta y capucha, el jugador no pudo eludir las reacciones adversas de la tribuna.

La relación entre Garnacho y el Manchester United se deterioró la temporada pasada, especialmente tras sus críticas a la campaña del equipo, a la que se refirió como “mierda” tras la final perdida de la Europa League. Con el respaldo de la dirección al entrenador Ruben Amorim, Garnacho decidió forzar su salida, firmando con el Chelsea hasta 2032.

Los cánticos de los aficionados incluyeron duras críticas hacia el argentino, acusándolo de “no tener cerebro” y de elegir el dinero sobre la gloria deportiva. Su regreso a Old Trafford dejó claro que la herida entre el futbolista y los seguidores del United aún está lejos de sanar.