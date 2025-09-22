Tomás Etcheverry se despidió del ATP de Hangzhou

El argentino Tomás Etcheverry ha sido eliminado del ATP 250 de Hangzhou debido a una lesión que lo obligó a retirarse durante los cuartos de final contra el francés Corentin Moutet.

Etcheverry, actual número 63 del ranking mundial, había iniciado el partido con gran confianza, ganando el primer set 6-3 y tomando una ventaja de 3-0 en el segundo. Sin embargo, una molestia física detuvo su desempeño, lo que le obligó a abandonar el encuentro y permitió a Moutet avanzar a semifinales.

Hasta ese momento, el argentino había mostrado un juego sólido, superando a Damir Dzumhur y Rinky Hijikata en las rondas previas sin perder sets, lo que le granjeó el apoyo del público local. A pesar de su retiro, Etcheverry recibió una ovación de los aficionados y se disculpó visiblemente afectado.

En otra nota del día, el ruso Daniil Medvedev, número 18 del mundo, también fue eliminado en los cuartos de final al no lograr avanzar tras su regreso al circuito tras el US Open.