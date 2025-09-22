El pueblo con una laguna y parrillas, a 1 hora y media de Buenos Aires

Si ya recorriste los clásicos como Tomás Jofré o Carlos Keen, hay un destino que empieza a pisar fuerte entre los favoritos de los bonaerenses: San Miguel del Monte.



Ubicado a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este pueblo es la escapada perfecta para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y buena gastronomía, sin tener que manejar horas y horas. Se llega fácil por la autopista Ezeiza-Cañuelas y la Ruta Nacional 3, y en menos de dos horas podés estar disfrutando de un paisaje distinto.

La laguna de Monte: el plan estrella para el finde largo

El corazón de San Miguel del Monte es, sin dudas, su laguna. Con 686 hectáreas de superficie y más de 10 kilómetros de verde alrededor, es el punto de encuentro de familias, amigos y parejas que buscan aire puro y actividades al aire libre.

Acá hay lugar para todos: desde los que quieren tirarse a hacer un picnic bajo la sombra de los árboles, hasta los que prefieren la acción con deportes náuticos como windsurf, jet ski, vela, natación y pesca. El camping, con parrillas y espacios arbolados, es uno de los favoritos para pasar el día entero o animarse a dormir bajo las estrellas.

Qué hacer y qué ver en San Miguel del Monte

Además de la laguna, el pueblo tiene varios rincones que vale la pena conocer:

Cristo de la Esperanza: una escultura de 7 metros de altura, tallada en madera, que se levanta en la costanera sur de la laguna. Fue inaugurada en 2010 y se convirtió en un símbolo de protección para la ciudad.

Rancho de Rosas: declarado patrimonio histórico, este rancho de 1817 es la única construcción en el país que se conserva con la técnica tradicional de adobe, barro, paja y bosta de caballo.

Parroquia San Miguel Arcángel: construida en 1863, es uno de los íconos arquitectónicos del pueblo. Su estilo colonial ecléctico y el retablo principal con la imagen de la Resurrección de Cristo la hacen única.

Cómo llegar a San Miguel del Monte desde Buenos Aires

En auto: Tomá la Autopista Riccheri, seguí por la Ezeiza-Cañuelas y después la Ruta Nacional 3 hacia el sur. Son unos 110 kilómetros en total y el viaje suele demorar 1 hora y media, dependiendo del tránsito.

En colectivo: Salen servicios de larga distancia desde la Terminal de Ómnibus de Retiro. El viaje puede llevar hasta 2 horas y media, según la empresa y las paradas.

