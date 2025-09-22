Se entrega el Balón de Oro: quienes son los favoritos para quedarse con el premio

La espera terminó. Este lunes, el Balón de Oro 2024/25 premiará al mejor futbolista del mundo en una ceremonia que se llevará a cabo en el Teatro du Châtelet de París a las 16 horas, con transmisión en vivo por ESPN. Ousmane Dembélé, del PSG, y Lamine Yamal, del Barcelona, destacan como los principales favoritos para el galardón.

Entre los candidatos argentinos figuran Lautaro Martínez, del Inter, y Alexis Mac Allister, del Liverpool, quienes atraviesan un buen momento, aunque sus posibilidades de ganar parecen limitadas. Enzo Fernández, héroe del Chelsea y campeón del Mundial de Clubes, quedó fuera de la lista de nominados.

Dembélé fue galardonado como mejor jugador de la Champions League y mejor futbolista de su liga, logrando un triplete con su equipo. Por su parte, Lamine Yamal, considerado una de las nuevas estrellas del fútbol, ha sido comparado con Lionel Messi.

Otros futbolistas que podrían sorprender son Cole Palmer, figura del Chelsea, y Mohamed Salah, máximo goleador extranjero de la Premier League con el Liverpool campeón. Entre los que tienen menores posibilidades se encuentran Kylian Mbappé (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Munich), Vitinha (PSG) y Raphinha (Barcelona).

En el ámbito de la portería, Emiliano "Dibu" Martínez ha sido nominado al Trofeo Yashin, que reconoce al mejor arquero del mundo. Buscará su tercera estatuilla consecutiva, aunque su competencia más fuerte es Gianluigi Donnarumma, campeón de la Champions League con el PSG y nuevo refuerzo del Manchester City.

Este año, la 69ª edición del Balón de Oro introducirá tres nuevas categorías exclusivamente femeninas: el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller femenino y el Trofeo Kopa femenino. Los premios se distribuyen de la siguiente manera:

Balón de Oro masculino

Balón de Oro femenino

Trofeo Kopa masculino

Trofeo Kopa femenino

Trofeo Yashin masculino

Trofeo Yashin femenino

Trofeo Gerd Müller masculino

Trofeo Gerd Müller femenino

Trofeo Johan Cruyff masculino

Trofeo Johan Cruyff femenino

Trofeo al Club del Año masculino

Trofeo al Club del Año femenino

• El Premio Sócrates al compromiso social y humanitario