Wanda Nara presumió el regalo de su novio

Wanda Nara presumió el regalo de su novioESPECTÁCULO Julia VOSCO
Wanda Nara ha confirmado que su relación con Martín Migueles va en excelente dirección. Recientemente, él la sorprendió por el Día de la Primavera, enviándole no solo flores amarillas a ella, sino también a todas las mujeres de su familia.
Este gesto fue destacado en las redes sociales, donde Nara compartió fotos del obsequio, añadiendo la letra "M" en referencia a su nuevo compañero sentimental. Además, su madre, Nora Colosimo, también expresó su agradecimiento publicando: “Gracias, Martín”.
La elección de flores amarillas no es fortuita; este tipo de flor se ha popularizado como símbolo de amor verdadero y felicidad, especialmente desde la telenovela "Floricienta". Nara ha reiterado en varias ocasiones que las flores amarillas son sus favoritas.