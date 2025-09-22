Robo en la casa de Pampita

Delincuentes ingresaron este fin de semana a la casa de la modelo Carolina "Pampita" Ardohain, situada en el exclusivo barrio de Barrio Parque, Buenos Aires. Según informes, los ladrones forzaron las aberturas y sustrajeron una caja fuerte. Pampita, actualmente de viaje en Europa, recibió la noticia a través de una llamada telefónica.

La policía ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias del robo y realizar un inventario de lo sustraído. El programa "Rotativo del Aire" de Radio Rivadavia informó que los efectivos están revisando las cámaras de seguridad para identificar a los responsables y el modus operandi del hecho.

Se presume que los delincuentes accedieron a la propiedad a través del jardín, donde se realiza una obra en construcción, ya que la puerta principal no estaba forzada. Este inmueble está ubicado en una zona con alta vigilancia, rodeada de embajadas y con seguridad privada.