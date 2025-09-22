Se habría adelantado el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

El nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova parece haber ocurrir antes de lo esperado. Según Gonzalo Sorbo, periodista de Infama (América TV), las madres de ambos, quienes tienen una relación cercana desde sus días en el colegio, están viajando juntas a Inglaterra ante la inminente llegada de su primera nieta.

El parto, inicialmente programado para el 26 de septiembre, se anticipó debido al inicio de las contracciones de Ailén Cova. Sorbo indicó: “Están viajando las abuelas en este preciso momento porque aparentemente se adelanta el nacimiento. Se había fijado la fecha para el 26”.

A pesar de complicaciones por la cancelación de un vuelo, las abuelas lograron embarcar y compartieron una foto en el aeropuerto en una cuenta privada. En cuanto al tipo de intervención médica, no se ha confirmado si será una cesárea o un parto natural, ya que la familia recibe novedades constantes sobre la evolución. El periodista apuntó que el nacimiento podría ocurrir en las próximas horas.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova anunciaron su espera en marzo de este año, tras más de dos años de relación. La pareja compartió su felicidad en un emotivo video en redes sociales, donde Ailén expresó: “Te deseamos y amamos con todo nuestro corazón, nos vemos prontito”, dedicando palabras a su futura hija.