¿Se viene un tema juntas? Lali habló de una posible colaboración con Tini

La posibilidad de una colaboración musical entre Lali Espósito y Tini Stoessel sigue generando expectativas entre sus seguidores. En una reciente entrevista con Billboard, Espósito ofreció aclaraciones sobre una famosa fotografía que había alimentado estos rumores.

La imagen, que mostró a ambas artistas en un estudio, no corresponde a una sesión de grabación. Espósito explicó que se trataba de un encuentro casual en la casa de un amigo en Madrid, donde solo estaban socializando. "No estábamos haciendo nada de música. Lamento romperles el corazón”, afirmó.

Aunque la colaboración aún no se ha concretado, Espósito no desestimó la posibilidad. Reveló que han intercambiado ideas y sus proyectos musicales, pero aún no han encontrado la canción adecuada. “Hablamos seguido de eso. Hace poco me mandó un tema, pero no era el indicado”, señaló, enfatizando la sinceridad en su comunicación profesional.

La búsqueda de un proyecto conjunto continúa, aunque la artista admitió que las coincidencias y exigencias creativas complican el proceso. “No es fácil coincidir. Yo soy muy exigente y supongo que ella también”, concluyó.