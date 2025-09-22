La forma correcta de sentarse en el inodoro y evitar complicaciones

Ir al baño es una función esencial de la humanidad, aunque a menudo se evita discutir abiertamente. Sin embargo, la forma en que nos sentamos puede influir significativamente en nuestra salud intestinal. Especialistas advierten que adoptar la postura adecuada en el inodoro facilita la evacuación y previene problemas de salud.

El Dr. Amir Khan, médico británico, afirma: “Hacer esfuerzo para defecar aumenta el riesgo de hemorroides, fisuras anales y prolapso rectal. La postura ideal es con las rodillas elevadas por encima de las caderas.” Esta posición, similar a la cuclillas, ayuda a abrir el recto y mejorar el tránsito intestinal. Para lograr esta postura, se recomienda usar un banco o taburete para elevar los pies.

La microbióloga Giulia Enders, autora de La digestión es la cuestión, respalda esta afirmación, explicando que sentarse tradicionalmente en el inodoro puede crear una curva en el recto, dificultando así la evacuación completa y contribuyendo al estreñimiento y las hemorroides.

Evidencia Científica

Estos consejos se sustentan en investigaciones. Un estudio del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio analizó a 52 voluntarios que utilizaron un taburete para elevar sus pies durante dos semanas. Los resultados indicaron que los participantes pasaron menos tiempo en el baño y reportaron disminución de síntomas de estreñimiento. Los investigadores concluyeron que “elevar los pies modifica el ángulo anorrectal, permitiendo una evacuación más rápida y completa”.

Otros Hábitos Saludables

Además de la postura, los expertos subrayan la importancia de una dieta alta en fibra, una adecuada ingesta de agua y una vida activa para mantener un intestino saludable. El Dr. Khan también aconseja prestar atención a cualquier alteración intestinal persistente y hacer cambios en la dieta y el estilo de vida.

En resumen, adoptar un hábito tan simple como tener un banco en el baño puede mejorar significativamente la salud intestinal, ayudando a quienes sufren de estreñimiento o malestar digestivo, sin necesidad de medicamentos ni esfuerzos complicados, solo un cambio en la postura.



