Eliminación de retenciones: una apuesta a contrarreloj para calmar el dólar y seducir al agro

El Gobierno eliminó las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre para reforzar reservas y calmar el dólar.

Fernando Marull destacó que la soja alcanza su mejor precio en 25 años para el productor.

Economistas advierten sobre pérdida de credibilidad y efectos post-electorales en el tipo de cambio.

Rapetti señala riesgos fiscales e inflacionarios tras el beneficio inmediato para las reservas.

Productores podrían liquidar hasta USD 15.000 millones, con impacto en precios y mercado.

La medida es vista como un alivio coyuntural más que una política económica sostenible.

En un contexto de tensión cambiaria y reservas en caída, el Gobierno anunció este lunes la eliminación de retenciones para todos los granos hasta el 31 de octubre. El objetivo inmediato es claro: acelerar las liquidaciones del agro para reforzar las arcas del Banco Central y, a la vez, enviar una señal de estabilidad a los mercados mientras se acerca la definición electoral. El anuncio coincidió con versiones sobre un eventual respaldo financiero de Washington, que podría sumar oxígeno en un momento crítico.

El impacto económico no se hizo esperar. Fernando Marull, director de FyMA, calificó la decisión como un golpe de incentivo directo para el productor: con retenciones “transitorias” en 0%, la soja alcanza “el mejor precio en 25 años”. La Bolsa de Comercio de Rosario había advertido días atrás que el poder de compra de la oleaginosa ya estaba en niveles altos, un 27% superior al de meses recientes, y este paso del Gobierno eleva aún más las expectativas de ventas.

Sin embargo, el optimismo convive con advertencias sobre las consecuencias a mediano plazo. Gabriel Caamaño, de Outlier, cuestionó la inconsistencia de las políticas: quienes vendieron sus granos antes, confiando en señales oficiales previas, podrían sentirse defraudados. “Las medidas inconsistentes intertemporalmente te comen credibilidad y son un camino de ida”, señaló, advirtiendo que la recurrencia a estas maniobras erosiona la confianza en la política económica.

Martín Rapetti, de Equilibra, desglosó los efectos en tres frentes. En lo inmediato, aumentará la oferta de dólares y podría moderar el tipo de cambio o la pérdida de reservas. Pero tras las elecciones, esa mayor liquidación puede traducirse en escasez de divisas y presiones cambiarias. Además, la baja recaudación afectará el déficit fiscal y el precio en pesos de los productos podría provocar un repunte inflacionario.

La especialista en granos Mariela Brandolin calculó que hay por liquidar unos 15.000 millones de dólares en soja y maíz. Con este incentivo, el mercado podría registrar subas de hasta 100 dólares por tonelada en soja y de 20 dólares en maíz y trigo. Pero si los productores venden masivamente, la abundante oferta podría frenar las mejoras de precios. Aun así, el esquema prevé que los exportadores ingresen al menos el 90% de las divisas en tres días hábiles, buscando un flujo ágil que estabilice el mercado cambiario.

Antonella Semadeni, de FADA, coincidió en el alivio para el agro, estimando márgenes de mejora de hasta 75 dólares por tonelada de soja. Pero planteó críticas de fondo: “Es positiva, pero deja un sabor amargo. Si se hubiera implementado de manera ordenada y por razones correctas, podría haber generado dólares sostenibles a largo plazo. Hoy es solo un parche coyuntural”.

La maniobra no es inédita. En los últimos meses, el Gobierno recurrió varias veces a las retenciones para administrar tensiones: primero las redujo temporalmente, luego restableció las alícuotas, y ahora las suspende otra vez. El patrón revela la fragilidad del frente cambiario y la dependencia de las decisiones del agro para contener el dólar.

Con el calendario electoral apremiando y la volatilidad cambiaria en aumento, la eliminación de retenciones es tanto una apuesta económica como política. Si logra frenar la corrida y reforzar las reservas, dará oxígeno al Gobierno hasta las elecciones. Pero el costo en credibilidad y las tensiones que se avecinan después del 31 de octubre plantean un interrogante inevitable: ¿es una estrategia de estabilización o solo una tregua antes de nuevas tormentas?