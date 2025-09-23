Emergencia en Discapacidad: el Gobierno promulga la ley pero congela su aplicación por falta de fondos

El Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad pero suspendió su aplicación.

El Decreto 681/2025 condiciona su vigencia a la aprobación de partidas en el Presupuesto 2026.

La ley había sido vetada en agosto, pero el Congreso insistió con los dos tercios necesarios.

La norma prevé pensiones, cobertura médica y beneficios laborales para personas con discapacidad.

El costo fiscal estimado supera el 0,35% del PBI en 2025, más de $3 billones.

Prestadores, beneficiarios y el Programa Incluir Salud deberán esperar la decisión del Congreso.

El Poder Ejecutivo promulgó este lunes la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero resolvió dejar en suspenso su entrada en vigor hasta que el Congreso defina el financiamiento correspondiente en el Presupuesto 2026. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 681/2025, que invoca disposiciones legales que condicionan la puesta en marcha de normas con impacto fiscal a la existencia de partidas específicas.

Según el decreto, el Gobierno apeló al artículo 5° de la Ley 24.629 y al artículo 38 de la Ley 24.156, marcos normativos que establecen que no puede ejecutarse ninguna disposición que implique erogaciones presupuestarias sin contar previamente con los créditos aprobados. El Ejecutivo recordó además que el proyecto de Presupuesto para el año próximo fue remitido al Parlamento el pasado 15 de septiembre y será allí donde deba resolverse la asignación de recursos.

La promulgación llega tras un extenso recorrido político. En agosto, la Casa Rosada había vetado la iniciativa mediante el Decreto 534/25, argumentando la imposibilidad de sostener su costo fiscal. Sin embargo, el Congreso insistió con la sanción: el 20 de agosto la Cámara de Diputados reunió los dos tercios necesarios, y el 4 de septiembre el Senado hizo lo propio. El 8 de septiembre, el texto volvió al Ejecutivo para su promulgación, que ahora se concretó aunque con la salvedad de suspender su aplicación práctica.

La Ley 27.793 declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de prórroga por un año. Entre sus principales disposiciones figura la creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, actualizable por movilidad y compatible con ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos. Además, garantiza cobertura médica a través del Programa Incluir Salud y de la Ley 24.901, declara de interés público los servicios de los prestadores y fija una compensación de emergencia por la brecha arancelaria 2023-2024. También establece un sistema de aranceles únicos con actualización mensual, extiende la exención del 50% en contribuciones patronales para empleadores que contraten personas con discapacidad y refuerza las funciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que deberá presentar informes anuales.

El impacto presupuestario es significativo. De acuerdo con estimaciones oficiales, la Pensión No Contributiva demandaría $2,16 billones en 2025 (0,26% del PBI) y $4,7 billones en 2026 (0,47%). El Programa Incluir Salud implicaría $574.200 millones en 2025 y $1,23 billones en 2026, mientras que la compensación a prestadores sumaría otros $278.323 millones. En total, la implementación plena exigiría $3,01 billones en 2025, es decir, el 0,35% del PBI, cifra superior al crédito disponible sin afectar otros rubros de “Servicios Sociales”, calculado en $2,3 billones.

Por el momento, quedarán en pausa nuevas altas y conversiones de la Pensión No Contributiva, la compensación a prestadores de la Ley 24.901, la ampliación de beneficiarios del Programa Incluir Salud y las auditorías y metas de transparencia previstas para la ANDIS. La estrategia del oficialismo busca cumplir formalmente con el mandato legislativo, evitando comprometer recursos hasta que el Congreso decida cómo financiar la medida.

Este esquema refleja el delicado equilibrio entre las demandas sociales y las restricciones fiscales que enfrenta el Gobierno. Mientras organizaciones de personas con discapacidad celebran el avance formal de la ley, persiste la incertidumbre sobre cuándo y cómo sus beneficios serán efectivamente implementados. La discusión presupuestaria que comenzará en las próximas semanas en el Parlamento promete convertirse en un nuevo eje de tensión entre el oficialismo y la oposición, con la comunidad de personas con discapacidad como protagonista involuntaria de una pulseada política y económica de alto voltaje.