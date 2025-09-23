Cruce entre Kicillof y Caputo por un supuesto impuesto a billeteras virtuales agita la campaña bonaerense

Kicillof negó categóricamente un nuevo impuesto provincial a billeteras virtuales.

Calificó de “caradura y mentiroso” al ministro de Economía, Luis Caputo.

Explicó que la única novedad es la adhesión a un régimen de cobro adelantado ya vigente en otras provincias.

Apuntó también contra Marcos Galperín y acusó a Mercado Libre de difundir información falsa.

El cruce se enmarca en la recta final de la campaña electoral bonaerense.

Caputo y sectores fintech sostienen que el mecanismo podría tener impacto en operaciones digitales.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respondió con dureza al ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que éste afirmara que el distrito había creado un nuevo impuesto sobre el uso de billeteras virtuales. Kicillof calificó al funcionario nacional de “caradura y mentiroso” y negó categóricamente la existencia de un “impuestazo” a los pagos digitales.

“Lo vuelvo a desmentir: en la provincia de Buenos Aires no hay ningún impuestazo, no hay ningún impuesto nuevo. No creamos ningún impuesto a las billeteras digitales. Lo dicen para conseguir un voto, están mintiendo”, señaló el mandatario bonaerense en declaraciones que rápidamente cobraron relevancia en el clima electoral. Kicillof remarcó que los usuarios de plataformas como Cuenta DNI, Mercado Pago o Modo “no tienen que pagarle nada a la Provincia por usar su billetera virtual”.

El gobernador apuntó a que la acusación forma parte de lo que describió como “otra repugnante mentira que busca generar confusión y rascar algunos votos en las próximas elecciones”. Según su explicación, la única novedad reciente es la adhesión de Buenos Aires a un régimen que ya está vigente en 19 provincias: un sistema de comisión arbitral que adelanta el pago de Ingresos Brutos a contribuyentes que ya tributan, sin que esto implique un cargo para los consumidores ni modifique las operaciones digitales.

“No te pueden cobrar nada por pagar con una billetera virtual. No es un impuesto nuevo, no se aplica al que hace una compra”, insistió Kicillof, buscando disipar las dudas generadas en torno a los pagos electrónicos.

El cruce no se limitó al ministro de Economía. Kicillof también dirigió sus críticas hacia empresarios del sector tecnológico, en particular a Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, quien había replicado en redes sociales la versión del “nuevo impuesto”. “Háganse cargo los que tienen que hacerse cargo, vivan en Uruguay o donde vivan. Y me refiero a Mercado Pago y Mercado Libre, porque vi a Marcos Galperín tuitear la misma mentira. Mentiroso, trabaja de violeta, trabaja para Milei”, lanzó el mandatario provincial, en un tono inusualmente personal.

El enfrentamiento ocurre en un contexto de alta sensibilidad política y económica, a pocas semanas de las elecciones de octubre. Desde el oficialismo bonaerense sostienen que la acusación de Caputo y la posterior viralización de la versión por parte de referentes opositores buscan erosionar la imagen de Kicillof entre los votantes y agitar el descontento con el manejo fiscal provincial.

Por su parte, fuentes cercanas a Caputo reiteraron que la adhesión al régimen de comisión arbitral “es un nuevo mecanismo de cobro adelantado que afecta las operaciones digitales”, aunque evitaron responder directamente a los insultos del gobernador. En el sector fintech, en tanto, algunas voces privadas manifestaron preocupación por la posibilidad de que este tipo de medidas, aun cuando no sean impuestos directos, terminen afectando la competitividad o generando costos indirectos.

La controversia pone de relieve el uso de la política tributaria como herramienta de campaña y el impacto de las redes sociales en la amplificación de acusaciones. Con el mercado financiero tensionado y el dólar en el centro de las discusiones, el debate sobre la presión impositiva se vuelve un terreno fértil para disputas entre oficialismo y oposición.

Kicillof cerró su intervención con un llamado a los votantes a no dejarse confundir: “Si no tienen votos, vayan a buscarlos honestamente, pero no mientan más. No puedo subir impuestos sin autorización de la Legislatura, y no hubo ninguna decisión en ese sentido. Traten de votar a los que no les mienten”. La declaración marca un nuevo episodio en una campaña marcada por acusaciones cruzadas y estrategias de último momento para captar indecisos.