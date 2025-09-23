Caputo buscó apoyo del agro tras el sorpresivo anuncio de retenciones cero para calmar al dólar

Caputo reunió a CIARA y CEC para explicar retenciones cero y pedir mayor liquidación de divisas.

El Gobierno busca captar u$s7000 millones para reforzar reservas y calmar al dólar.

La medida, vigente hasta el 31 de octubre, abarca todos los cereales y oleaginosas.

Banco Central ya gastó más de u$s1000 millones en reservas para contener la presión cambiaria.

Adorni acusó a “la vieja política” de boicotear al Gobierno y defendió la decisión.

El agro apoyó la iniciativa, aunque pidió detalles sobre su implementación operativa.

En un gesto destinado a contener la tensión cambiaria y reforzar las reservas, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió este lunes en el Palacio de Hacienda a representantes de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y del Centro Exportador de Cereales (CEC). El encuentro sirvió para explicar los detalles del anuncio de retenciones cero para todos los granos, una medida sorpresiva que el Gobierno presentó a horas de la apertura de los mercados.

Según trascendió desde el oficialismo, la reunión transcurrió en “un marco de total cordialidad”, aunque no dejó de reflejar el apremio del Ejecutivo por sumar divisas en un contexto de volatilidad financiera. El objetivo inmediato es claro: captar unos 7.000 millones de dólares en liquidaciones del sector agroexportador para fortalecer las reservas del Banco Central y enviar una señal de certidumbre a inversores y mercados.

La decisión de suspender temporalmente los derechos de exportación —que regirá hasta el 31 de octubre— busca construir lo que en el Gobierno llaman un “puente cambiario”: una estrategia de corto plazo para reducir la presión sobre el dólar mayorista, que ya opera en el techo de la banda de flotación, y moderar el comportamiento del minorista, que superó los $1500 en medio de las turbulencias previas a las elecciones.

El Banco Central, habilitado a intervenir desde el miércoles pasado, ya había utilizado más de 1.000 millones de dólares en reservas para frenar la escalada cambiaria, lo que despertó dudas entre inversores sobre la capacidad de sostener el tipo de cambio y cumplir con los compromisos de deuda con el FMI y los bonistas en las próximas semanas.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó vía redes sociales que la eliminación de retenciones abarcará “todos los cereales y oleaginosas” y tendrá una vigencia de poco más de un mes. “La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir”, publicó en X, buscando asociar la medida a un mensaje político de firmeza frente a la oposición y a los rumores del mercado.

Para el Ejecutivo, la iniciativa no sólo apunta a calmar al dólar, sino también a recuperar el diálogo con un sector clave de la economía. En julio, la relación con el campo había quedado resentida tras la restitución parcial de retenciones luego de un período de reducción. La respuesta del agro esta vez fue cauta pero favorable. “Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones, aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuándo se hará operativo”, señaló Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC.

Analistas económicos destacan que, si bien el anuncio puede ofrecer un alivio inmediato, no resuelve de fondo los desequilibrios estructurales del mercado cambiario ni la dependencia de divisas del sector agroexportador. La medida, además, implica resignar ingresos fiscales en un momento de fuerte ajuste presupuestario, lo que podría complicar las cuentas públicas en el mediano plazo.

En el plano político, la decisión también tiene un claro componente electoral: con menos de seis semanas para los comicios, el Gobierno apuesta a estabilizar el mercado cambiario y evitar un salto brusco del dólar que impacte en los precios y en el humor social. La presencia de Caputo frente a los principales jugadores del agro busca transmitir que hay coordinación y voluntad de sostener la estabilidad al menos hasta el 31 de octubre.

Mientras tanto, el mercado sigue atento a posibles anuncios complementarios, como un eventual respaldo financiero del Tesoro de Estados Unidos, que podría reforzar aún más las reservas y despejar dudas sobre la capacidad de pago. Por ahora, el “puente cambiario” descansa en la confianza del sector agroexportador en que la eliminación de retenciones será suficiente para acelerar las liquidaciones.