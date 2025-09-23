Freno abrupto: el salto del dólar y el ruido político paralizan al mercado inmobiliario

El salto del dólar y el ruido político tras las elecciones bonaerenses paralizaron al mercado inmobiliario.

Se suspendieron nuevas hipotecas y cayeron las operaciones, luego de cifras récord en julio.

Escribanos e inmobiliarias destacan que el freno no implica derrumbe, pero genera cautela.

La suba de tasas y la incertidumbre cambiaria amenazan la demanda y los valores de las propiedades.

Analistas advierten que la construcción no sentirá impacto inmediato, pero el crédito es clave a mediano plazo.

El futuro del sector dependerá de la estabilidad política y económica que logre transmitir el Gobierno.

El mercado inmobiliario argentino, que hasta julio mostraba cifras récord, quedó en pausa tras el sacudón financiero provocado por el salto del dólar y la inestabilidad política después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. La derrota del oficialismo derivó en una reacción inmediata: la divisa paralela se disparó, los bonos sufrieron caídas y los bancos suspendieron la entrega de nuevas hipotecas, un freno que golpea especialmente a quienes ya tenían operaciones en curso.

Entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires se habían firmado más de 20.000 escrituras en julio, con casi 4.500 operaciones hipotecarias, un 519,1% más que en igual período de 2024. Ese dinamismo se interrumpió de golpe. “Con el ruido cambiario, algunas partes firmaron tal como habían acordado, otras prefirieron esperar”, explicó la escribana Sonia Lukaszewicz, del Colegio de Escribanos porteño. Aclaró que los gastos de escritura se calculan en pesos según el valor del Banco Nación del día anterior, mientras que el precio de venta en dólares queda fijado en reservas y boletos. “La escritura otorga seguridad jurídica definitiva. Postergar indefinidamente genera más incertidumbre que certezas”, agregó.

La congelación de hipotecas afecta incluso operaciones avanzadas. Marta Liotto, próxima presidenta del Colegio Inmobiliario porteño, advirtió que el movimiento del dólar genera temor entre compradores que enfrentan créditos en dólares. “Un préstamo por u$s100.000 requiere cada vez más pesos si la divisa sube. Eso provoca intranquilidad y necesidad de celeridad para que las carpetas se resuelvan dinámicamente”, dijo. Liotto recordó que el sistema había repuntado en el primer semestre, con casi 7.000 escrituras hipotecarias en CABA, y llamó a recuperar la confianza: “Si el Ejecutivo transmite tranquilidad, la sociedad volverá a animarse a llegar a la vivienda propia, que sigue siendo el gran objetivo de muchas familias”.

El freno encuentra al mercado en pleno proceso de reactivación, luego de un año y medio de recuperación sostenida por el crédito bancario. Los inmuebles usados y económicos —especialmente aquellos por debajo de u$s120.000— venían liderando la demanda, generando subas de precios en ese segmento. Germán Gómez Picasso, de Reporte Inmobiliario, evaluó: “Si se corta el crédito hipotecario, la demanda se estancará y los valores dejarán de subir. La suba de tasas es lo que frena, aunque hasta ayer la demanda seguía firme. Si el sistema pasa a tasas de dos dígitos, la demanda aflojará paulatinamente”.

Respecto de la construcción, Gómez Picasso relativizó el impacto inmediato: “Hoy no se están financiando unidades nuevas. El crédito beneficiaría a los desarrolladores recién en tres o cuatro años. Por ahora, la incidencia es neutra”. Sin embargo, destacó el uso del crédito como complemento: “Aun con tasas más altas, la cuota suele ser menor que un alquiler, por lo que sigue siendo una herramienta útil frente a la escasez de oferta y los elevados valores de arrendamientos”.

Claudio Rinaldo, titular de Nico Propiedades, definió este momento como decisivo: “El mercado inmobiliario argentino siempre fue un termómetro muy sensible a los vaivenes económicos y políticos. Hoy está en un punto de inflexión. Mostraba señales de recuperación tras años de retrocesos, pero todo dependerá de que el Gobierno logre sostenerse y dar previsibilidad. Si mantiene el rumbo, puede llegar un período de consolidación; si no, un nuevo ciclo de incertidumbre sería un golpe duro para un mercado que recién empezaba a recomponerse”.

Rinaldo consideró que la cautela dominará las decisiones en las próximas semanas. A su juicio, el futuro inmediato del ladrillo está atado tanto a la evolución del mercado cambiario como a la capacidad del Ejecutivo para transmitir confianza y estabilidad antes de las elecciones de octubre.