Milei lanza su propio “sí se puede” con dólares, retenciones y campaña activa

Javier Milei inicia su versión del “sí se puede” para remontar hacia las elecciones de octubre.

La estrategia central combina la obtención de dólares y la recuperación de la mística presidencial.

El viaje a Estados Unidos incluye reuniones con Donald Trump y gestiones por un préstamo ante el Tesoro.

Se anunciaron retenciones a 0 hasta el 31 de octubre, buscando enviar señales al agro y al electorado rural.

Milei planea una gira por el interior, reforzando su presencia en distritos donde su espacio es débil.

La campaña apuesta a la imagen de liderazgo y coherencia pese a la inflación, recesión y un Congreso hostil.

En pleno año electoral, el presidente Javier Milei inicia lo que podría definirse como su versión del “sí se puede”, recordando la estrategia de Mauricio Macri en 2019 tras perder las PASO. Con el objetivo de remontar hacia octubre, el mandatario construye una campaña centrada en dos ejes: la obtención de dólares a cualquier costo y la recuperación de la mística que lo llevó a la presidencia en 2023.

El regreso de Milei a la escena internacional se produce en un contexto político interno cada vez más orientado a la campaña electoral. Su viaje a Estados Unidos combina encuentros estratégicos con figuras como Donald Trump y gestiones ante el Tesoro norteamericano por un préstamo aún en discusión. La diplomacia, en este caso, se transforma en una herramienta de campaña, con el fin de mostrar solidez frente a mercados y sectores productivos.

Paralelamente, el Gobierno anunció una medida clave que funciona como contracara local del viaje: la reducción de las retenciones a cero, con vigencia hasta el 31 de octubre, cinco días después de las elecciones. La iniciativa apunta a enviar un mensaje concreto al agro y a los mercados, sectores fundamentales para la recaudación de dólares que el país hoy no posee. La medida, reclamada por la base libertaria y el campo, también busca reconquistar votantes desencantados y fortalecer la imagen del Presidente frente a un electorado rural decisivo en varias provincias.

El viaje internacional y la baja de retenciones forman parte de una estrategia dual que combina política exterior y acción local. Milei necesita dólares no solo para sostener su programa económico, sino también para evitar que la campaña comience bajo la sombra de una nueva corrida cambiaria. En este sentido, la negociación con Washington se presenta como un salvavidas financiero en un escenario marcado por reservas al límite, pagos externos inminentes y un Banco Central sin margen de maniobra.

Antes de emprender vuelo, el Presidente dedicó la mañana a encuentros locales de alto impacto. Por la mañana se reunió con la Mesa política de su espacio, con el objetivo de ordenar la estrategia electoral y bajar línea a los candidatos, y posteriormente con su Gabinete. Por ello, su partida hacia Estados Unidos se pospuso hasta las 19 horas, reforzando la idea de que Milei busca mantener la ingeniería doméstica incluso en plena etapa de campaña.

El plan de campaña incluye además una gira por el interior del país, con visitas a distritos donde su espacio reconoce debilidad electoral. La estrategia, diseñada desde Olivos, apunta a que Milei encabece personalmente las actividades, reforzando su presencia como principal atractivo, ante la dificultad de los candidatos locales para instalarse en la escena pública. Se trata de una campaña de alto voltaje en la que el Presidente se convierte en el eje central de la narrativa política.

El paralelo con la estrategia de Macri en 2019 es inevitable. Entonces, el entonces presidente buscó transformar la campaña en un relato épico bajo el lema “Sí se puede”. Hoy, Milei adopta una narrativa similar: proyectar energía y liderazgo frente a derrotas parlamentarias y tensiones sociales. Sin embargo, cambia el formato: en lugar de movilizar multitudes en plazas, apuesta a la imagen de un outsider global que dialoga con líderes internacionales y promete dinamizar la economía con medidas como la baja de retenciones.

La interrogante central es si este “sí se puede” recargado podrá sostenerse en un escenario marcado por inflación persistente, recesión y un Congreso hostil. Milei confía en que su electorado premiará la coherencia y el estilo rupturista, aun cuando las soluciones concretas no aparezcan de inmediato. En este marco, el viaje a Estados Unidos cumple un doble rol: gestión diplomática y acto de campaña. Es, en suma, un intento por exportar la imagen de un presidente que, pese a la crisis, sigue creyendo que “se puede”.