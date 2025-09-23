Lousteau cuestiona el “plan Milei” y alerta sobre un eventual salvataje político de Trump

Lousteau ironizó con el lema “Todo Marcha de Acuerdo al Plan” (TMAP) para cuestionar la estrategia económica de Milei.

Criticó la baja de retenciones al agro y la búsqueda urgente de dólares en EE.UU. como señales de improvisación fiscal.

Señaló que el Banco Central perdió más de 1.100 millones de dólares en reservas por la presión cambiaria reciente.

Afirmó que el Gobierno busca un salvataje directo del Tesoro estadounidense, posiblemente evitando al Congreso.

Mencionó dos vías probables: un swap de la Reserva Federal o la compra de bonos por el Fondo de Estabilización Financiera.

Advirtió que Trump no actúa gratis y que su interés estratégico en el Atlántico Sur podría condicionar el préstamo.

El senador radical Martín Lousteau volvió a colocarse en el centro del debate económico al advertir que el Gobierno de Javier Milei atraviesa un momento crítico y que el recurso de acudir al Tesoro de Estados Unidos para obtener financiamiento es una señal de debilidad. En declaraciones al canal de streaming Gelatina, el líder de Evolución utilizó la ironía para describir el estado de situación: “Estoy viendo que el ‘Todo Marcha de Acuerdo al Plan’ (TMAP) no es cierto”, dijo, aludiendo al acrónimo que los militantes de La Libertad Avanza usan en redes sociales para respaldar la gestión oficial.

La advertencia de Lousteau llegó luego de una semana marcada por la presión cambiaria, que impulsó al alza la cotización del dólar y forzó al Banco Central a desprenderse de más de 1.100 millones de dólares en reservas. Para el senador, los últimos anuncios del Gobierno —entre ellos la reducción a cero de las retenciones al agro hasta finales de octubre— son señales de improvisación. “Si en unas horas decidís que bajás las retenciones a cero y hacés un viaje a Estados Unidos para ver si conseguís otro salvataje más, lo que no está funcionando es el plan”, afirmó.

Lousteau cuestionó el costo fiscal de la medida celebrada por el sector agroindustrial, al que describió como “un crédito fiscal muy caro”. Según su análisis, la decisión de Milei busca contener el mercado cambiario, pero pone en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas en un contexto de caída de reservas y dificultades para sostener el tipo de cambio.

El legislador porteño también puso el foco en las negociaciones que el equipo económico y el propio Milei habrían iniciado con funcionarios del Tesoro estadounidense, liderados por Scott Bessent, bajo la órbita del presidente Donald Trump. “Creo que deben estar reunidos los equipos para ver cómo pergeñan algo, imagino con el mínimo costo para Estados Unidos, que le resuelva el problema transitorio a la Argentina”, sostuvo, y agregó que probablemente busquen evitar el paso por el Congreso argentino, donde el oficialismo no cuenta con mayorías.

Para Lousteau, un eventual acuerdo directo entre el Tesoro norteamericano y la Casa Rosada no sería solamente un auxilio financiero, sino un movimiento con claros tintes políticos: “Está claro que es un salvataje político de Trump”, advirtió. La oposición ha logrado imponer su agenda legislativa en varias oportunidades, lo que ha generado un escenario adverso para el Gobierno. De ahí, según el senador, la urgencia oficial por obtener dólares sin debate parlamentario.

El ex ministro de Economía describió dos posibles mecanismos para el apoyo estadounidense: un swap de la Reserva Federal al Banco Central argentino o la compra de bonos próximos a vencer por parte del Fondo de Estabilización Financiera de Estados Unidos. Ambas opciones, señaló, apuntarían a enviar una señal inmediata a los mercados para frenar la escalada cambiaria.

Lousteau también dejó entrever que las motivaciones de Washington no serían desinteresadas. “Siempre es bueno tener un amigo grandote. La pregunta es qué te pide. Trump no hace nada gratis. Todo es en base a qué consigue, no hace altruismo”, afirmó. Recordó además que el mandatario republicano mantiene tensiones abiertas en la región, particularmente con Brasil, y que ha demostrado un marcado interés estratégico en el Atlántico Sur. “Hizo mucho hincapié en que China no manejara el canal de Panamá y el otro paso que existe entre el Pacífico y el Atlántico es el estrecho de Magallanes”, concluyó.

Las declaraciones del senador radical reflejan el creciente escepticismo de sectores opositores y de algunos analistas económicos sobre la capacidad del Gobierno para sostener su programa de ajuste. En un contexto de volatilidad cambiaria y reservas menguantes, el viaje de Milei a Estados Unidos y la expectativa por un crédito externo vuelven a colocar al país ante un escenario que remite a viejas dependencias financieras. La advertencia de Lousteau sugiere que el debate sobre los costos y condiciones de ese eventual salvataje no solo será económico, sino también político y geopolítico.