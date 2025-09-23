Estados Unidos promete un respaldo “grande y contundente” a la Argentina, pendiente de la reunión Trump–Milei

Scott Bessent aseguró que cualquier asistencia de EE.UU. para estabilizar el peso argentino será “grande y contundente” y sin nuevas condiciones.

Las opciones incluyen swaps, compras de divisas y adquisiciones de deuda mediante el Fondo de Estabilización Cambiaria.

La decisión final dependerá de la reunión entre Donald Trump y Javier Milei en Nueva York este martes.

Bessent descartó riesgos de contagio financiero regional y dijo que los mercados reaccionaron de forma exagerada.

Confirmó contactos con el FMI y otros países para explorar un respaldo multilateral, mientras el Fondo evita cambios antes de las elecciones.

Washington ve un giro a la derecha en América Latina y busca consolidar su influencia regional en medio de la crisis argentina.

En un encuentro con periodistas en Washington, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró que cualquier asistencia para estabilizar la moneda argentina será “grande y contundente”, confirmando que Washington evalúa múltiples herramientas para contener la crisis cambiaria en Buenos Aires. Según declaraciones recogidas por Reuters y otras agencias internacionales, Bessent remarcó: “Estados Unidos no impondrá ninguna nueva condición o exigencia”, despejando así las dudas sobre posibles condicionamientos que pudieran acompañar un eventual salvataje.

El funcionario de la administración de Donald Trump precisó que las opciones sobre la mesa incluyen líneas de swap, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda gubernamental argentina denominada en dólares, a través del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro. “Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a Argentina”, había anticipado más temprano, en una declaración que buscó llevar calma a los mercados.

La decisión final, sin embargo, quedará en suspenso hasta el encuentro previsto este martes en Nueva York entre Trump y el presidente argentino, Javier Milei. Bessent indicó que el respaldo dependerá del resultado de esa reunión bilateral, considerada clave para definir el próximo capítulo de las negociaciones. “La decisión sobre el respaldo se tomará tras la reunión de Trump y Milei”, puntualizó el secretario del Tesoro, subrayando que Washington sigue de cerca la evolución de la economía argentina.

Bessent minimizó los riesgos de contagio financiero regional, a pesar de la volatilidad en los mercados. “No creo que se hayan cometido errores, pero los mercados se han excedido en la reacción”, dijo, en un intento por mantener la confianza en las reformas que impulsa la administración Milei. También confirmó que mantuvo conversaciones con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), para coordinar posturas. Según el funcionario, el FMI “no puede realizar ajustes en el programa de Argentina” antes de las elecciones locales, lo que refuerza la idea de que cualquier movimiento significativo de apoyo deberá provenir, al menos por ahora, desde Washington.

El Tesoro estadounidense, además, habría notificado a otros ministerios de Economía de diferentes países para explorar un respaldo multilateral. “Algunos también podrían respaldar” las futuras acciones de apoyo, explicó Bessent, dejando entrever que una eventual intervención podría involucrar a una coalición de naciones. Esta señal busca mostrar que el compromiso de Estados Unidos podría ampliarse, fortaleciendo la confianza del mercado.

En el plano geopolítico, Bessent también ofreció una mirada más amplia. Señaló que la Casa Blanca observa “un giro hacia la derecha en otros países de América Latina, incluida Colombia”, y afirmó que Washington busca consolidar ese reacomodamiento político en la región. Las palabras del secretario del Tesoro sugieren que la cuestión argentina no solo se inscribe en un contexto financiero, sino también en una estrategia para reafirmar la influencia estadounidense en el continente.

El viaje de Javier Milei a Nueva York adquiere así una dimensión crítica. Además de su reunión con Trump, el mandatario argentino tiene previsto encontrarse con Kristalina Georgieva para discutir la evolución del programa con el FMI. La agenda apunta a asegurar nuevas fuentes de financiamiento que calmen la presión cambiaria y compensen la caída de reservas del Banco Central, un problema agravado tras las recientes derrotas parlamentarias del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

Los agentes de mercado ven en este encuentro un punto de inflexión. Si Washington concreta un apoyo sustancial, Milei podría ganar tiempo para estabilizar el frente financiero y sostener su programa económico. De lo contrario, el panorama cambiario argentino podría seguir bajo fuerte tensión, en un contexto político cada vez más desafiante para el gobierno libertario.