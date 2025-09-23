Habló Aversa y todo quedó mucho más...oscuro

El concejal Martín Racca ha denunciado una posible vinculación entre Juan Pablo Aversa, subsecretario de Servicios Públicos, y una empresa familiar que estaría vendiendo productos al municipio. La oposición ha insistido en poner el foco en compras realizadas durante la última edición de la media maratón 21K.



En una entrevista que publica el medio local Rafaela Noticias, Aversa aclaró que la empresa en cuestión es de su padre, Carlos, y que él no participa en ella. ““Mi vínculo con la empresa es exclusivamente familiar, yo fabrico máquinas que compiten con la empresa de mi padre”, señaló.



Aversa explicó que, al asumir su cargo público, su padre dejó de venderle al Estado. Las compras relacionadas con la 21K, dijo, se realizaron a través de distribuidores locales sin ninguna intervención de su familia. Aseguró que los saché de agua, que han generado controversia, también fueron adquiridos a través de otras empresas locales.



“Las pruebas están disponibles para cualquier organismo que lo requiera. No tengo nada que esconder”, afirmó Aversa, quien calificó la atención sobre su figura como “parte del juego político” y destacó que su enfoque es técnico, sin aspiraciones políticas personales.

El descargo de aversa es sencillamente infantil. De lo dicho se pueden desprender dos cosas: O bien por la imposibilidad de venderla a la Municipalidad se busca triangular la venta, o bien la Municipalidad no hace un control de precios de sus proveedores lo que es aún más grave. Es imposible pensar que existiendo empresas que fabrican agua en forma directa, la Municipalidad compre más barato a una que le compra a la familia Aversa y los precios sean más baratos.

El descargo de Aversa siembra más dudas que certezas y es indudable que, o bien se dan explicaciones lógicas y con algún grado de seriedad, o bien se inicia una investigación que esclarezca el tema. Por ahora Aversa apagó el incendio con nafta y no con agua.