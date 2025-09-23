Aitana Bonmatí gana el Balón de Oro 2025 en París

En una ceremonia celebrada en el Teatro du Châtelet de París, Aitana Bonmatí fue galardonada como la mejor jugadora de fútbol del mundo al recibir el Balón de Oro 2025. Esta es la tercera vez consecutiva que la futbolista del FC Barcelona recibe este reconocimiento.

Bonmatí superó a sus compatriotas Mariona Caldentey, del Arsenal, y Alessia Russo, también del club inglés. A sus 29 años, ha sido una figura clave en el dominio del Barcelona en el fútbol español y alcanzó la final de la UEFA Champions League, donde el equipo fue derrotado por el Arsenal. Además, contribuyó al subcampeonato de España en la última Eurocopa.

Con este premio, Aitana Bonmatí se convierte en la primera mujer en ganar tres Balones de Oro consecutivos, uniéndose así a leyendas como Michel Platini y Johan Cruyff. Anteriormente, su compañera Alexia Putellas había sido galardonada en 2021 y 2022.

Durante la entrega del premio, Bonmatí recibió el Balón de Oro de manos de Andrés Iniesta, a quien citó como uno de sus ídolos junto a Xavi Hernández. La jugadora destacó: "He aprendido de ellos y mi fútbol depende de lo que me enseñaron".

Bonmatí también subrayó que muchas de las candidatas merecían el premio y expresó su deseo de compartirlo. Agradeció a los organizadores por la inclusión de un número igual de premios masculinos y femeninos, enfatizando la importancia de la igualdad en el deporte. Finalmente, extendió su gratitud al FC Barcelona, a sus compañeras y a todos quienes han apoyado su carrera.