Báez se enfrentará a Carlos Alcaraz en primera ronda del ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz y Sebastián Báez se enfrentarán mañana en la primera ronda del Kinoshita Group Japan Open, un torneo ATP 500 que se celebra en Tokio del 24 al 30 de septiembre de 2025 en canchas duras al aire libre.

Esta será la primera aparición de Alcaraz en este evento, quien llega como número 1 del mundo después de consagrarse campeón del US Open y como primer preclasificado del torneo. Su oponente, el argentino Sebastián Báez, de 24 años, ocupa actualmente el puesto 41 en el ranking ATP y presenta un balance de aproximadamente 19 victorias y 26 derrotas en el último año, con un promedio de 1,7 aces por partido. Alcaraz lidera el historial entre ambos con dos victorias a cero.

El ganador del encuentro se medirá en la segunda ronda al vencedor del duelo entre Alejandro Tabilo y Zizou Bergs. En cuartos de final, el posible adversario sería Frances Tiafoe, mientras que en semifinales podría afrontar a jugadores como Casper Ruud o Denis Shapovalov.

En otros resultados, Juan Manuel Cerúndolo avanzó tras derrotar 6-2 y 6-3 al japonés Rio Noguchi. Ahora se enfrentará a Sho Shimabukuro, quien superó a Mariano Navone con un marcador de 2-6 y 3-6.