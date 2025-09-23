Dembélé explicó porqué Messi fue fundamental para ganar el Balón de Oro

Ousmane Dembélé, delantero del Paris Saint Germain, ha conseguido su primer Balón de Oro a los 28 años, tras una destacada temporada en la que llevó a su equipo a conquistar la Ligue 1, la Copa de Francia y la UEFA Champions League.

En una entrevista con la revista inglesa FourFourTwo, Dembélé habló sobre su relación con Lionel Messi, con quien compartió vestuario en el FC Barcelona. El jugador francés destacó el impacto que tuvo Messi en su carrera al ofrecerle consejos valiosos. “Desde el primer día tuvimos una buena relación. Mi casillero estaba al lado del suyo, y él sabía instintivamente lo que necesitaba”, expresó.

Dembélé reveló un consejo clave de Messi que transformó su enfoque en el juego: “Me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo”.

El atacante del PSG no escatimó en elogios hacia Messi, a quien considera el mejor de todos los tiempos: “Es un jugador que me inspira. ¡Es único! Estoy muy feliz de haber jugado con él”, agregó.

Tras recibir el Balón de Oro, Dembélé compartió su alegría en redes sociales. Messi respondió con un mensaje de felicitación: “Grande Ous!!! Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés”, escribió el campeón del mundo en su cuenta.