La verdad de cómo Pampita recuperó los celulares

Al principio, Pampita no le prestó atención, seguramente pensando que se trataba de otra pregunta insistente sobre el robo, como las que ya le habían hecho tantos periodistas: qué pasó, cómo fue, cómo le robaron. Ante eso, Lizardo decidió escribirle: “Creo que encontramos tu celular”. Fue en ese instante cuando Pampita lo llamó sin dudar, muy emocionada. Explicó que esos teléfonos tenían un valor incalculable porque allí guardaba fotos y videos de su hija fallecida, recuerdos imposibles de reemplazar.

Sebi contó que, en un primer momento, temió que los dispositivos hallados no fueran realmente los de la modelo y que eso le causara aún más tristeza por la ilusión generada. Finalmente, Pampita logró comunicarse con el hombre que los había encontrado y confirmó que efectivamente se trataba de sus celulares. “Pampita se reunió con esta persona y comprobó que eran suyos. Incluso salió en vivo en nuestro programa para agradecer, muy emocionada. Fue un momento realmente conmovedor”, relató el joven.

Si bien recuperar sus teléfonos representó un gran alivio para la conductora, todavía continúa la investigación sobre el robo ocurrido en su casa. La propia Pampita destacó, como un alivio, que en ese momento no hubiera nadie en la vivienda.