El Gobierno oficializó eliminación temporal de las retenciones a la carne vacuna y aviar

El Gobierno oficializó, mediante el Decreto 685/2025, la reducción al 0% de la alícuota del derecho de exportación para carnes bovinas y avícolas, incluidos en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), hasta el 31 de octubre de este año.

La norma, publicada este martes en el Boletín Oficial y firmada por el presidente Javier Milei junto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas generadas por las operaciones dentro de los tres días hábiles posteriores a la oficialización del permiso de embarque.

En caso de incumplimiento, se aplicará la alícuota correspondiente vigente antes de la entrada en vigor de la medida, además de las sanciones previstas por la legislación vigente, y el exportador perderá el beneficio otorgado.





Objetivos del decreto

El decreto señala que la decisión se enmarca en la política de reducción progresiva de los derechos de exportación, considerados un “impuesto distorsivo”, y busca mejorar la competitividad de uno de los sectores productivos más dinámicos del país.

La autoridad también dispuso que el Banco Central, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero dicten las normas complementarias y operativas necesarias para la aplicación de la medida.

La resolución se suma a disposiciones anteriores, como el Decreto 697/2024 que redujo las retenciones de algunos productos agroindustriales, y el Decreto 682/2025 que estableció en 0% la alícuota de ciertos granos y subproductos.

La medida había sido anticipada ayer por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y está orientada a lograr una mayor oferta de divisas ante un mercado que hasta la semana pasada estaba eufórico en busca de dólares.

"Este es el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos", apuntó Adorni.

Recortes anteriores de retenciones

Vale recordar que previo a este anuncio, las retenciones se redujeron del 6,75% al 5% de forma permanente, según anunció el presidente Javier Milei en julio pasado en Palermo, como parte del recorte generalizados de los Derechos de Exportación para diversos productos agropecuarios.

Fuente: Ámbito