Los días de playa de Cande Vetrano y Andrés Gil

Candela Vetrano publicó en sus redes sociales imágenes inéditas de su vida diaria junto a su pareja, Andrés Gil, y su hijo Pino. Las fotos, que muestran momentos cotidianos en la playa y en su hogar, han cobrado relevancia tras recientes rumores que vinculan a la pareja con un escándalo mediático.

Entre las imágenes, destaca una en la que Vetrano, vestida con un abrigo claro y una gorra rosa, observa al horizonte mientras el atardecer tiñe el cielo de tonos naranjas y violetas. Esta imagen refleja un momento de tranquilidad y conexión familiar.

Otras postales muestran a Gil sosteniendo a Pino en brazos, destacando la ternura entre ambos. En una fotografía en su cocina, Gil toca la guitarra mientras su hijo, vestido de manera similar, lo observa, simbolizando la complicidad del vínculo familiar.

Las imágenes de sus paseos también son significativas: en una, Gil levanta a Pino frente al mar durante el atardecer. Además, una foto en blanco y negro captura a la pareja en una celebración con amigos, enfatizando su apreciación por las relaciones interpersonales. Otra imagen revela un lado más personal de Vetrano, con ovillos de lana y un tejido sobre la mesa, destacando su interés por pasatiempos creativos.

La decisión de Vetrano de compartir momentos íntimos coincide con semanas de intensa cobertura mediática relacionada con rumores de crisis por la infidelidad de Gimena Accardi, quien señaló a Gil como el supuesto tercero en discordia. A pesar de que la actriz desmintió estos rumores, la especulación persiste.

En el estreno de “Verano Trippin”, Vetrano abordó la situación. “Son cosas que pasan. Bien”, comentó, resaltando su respeto hacia la prensa y clarificando su postura sobre los rumores. Tanto ella como Gil y Accardi han desmentido públicamente cualquier vinculación con el escándalo.

Gil, refiriéndose a su situación actual, destacó: “Estamos en un momento muy lindo, con nuestro hijo en el momento tal vez más especial de nuestras vidas”. Su asistencia conjunta al recital de Lali Espósito, poco después de la controversia, fue interpretada como una muestra de unidad familiar en medio de la adversidad.