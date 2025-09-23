Beneficios de consumir semillas de calabaza

Las semillas de calabaza, aliadas naturales para mejorar el sueño

Las semillas de calabaza se han convertido en una opción saludable para quienes buscan mejorar la calidad del sueño. Su creciente popularidad se debe a su contenido en magnesio y triptófano, nutrientes que favorecen el descanso nocturno.

Expertos de Verywell Health destacan que consumir estas semillas antes de dormir es una manera sencilla y accesible de optimizar los hábitos de sueño. Una porción de 28 gramos contiene aproximadamente 74 mg de magnesio y 0,092 gramos de triptófano, haciendo de este snack una fuente significativa de ambos nutrientes.

El magnesio participa en más de 300 procesos bioquímicos en el cuerpo, incluyendo la regulación de la presión arterial y la función nerviosa, y se ha relacionado con una mejor conciliación y calidad del sueño. Por su parte, el triptófano es un aminoácido esencial que contribuye a la producción de melatonina y serotonina, neurotransmisores clave para el ciclo sueño-vigilia y el estado de ánimo.

Un estudio reciente publicado en el International Journal of Nursing and Medical Research observó que pacientes con Alzheimer que consumieron productos de semillas de calabaza dos veces al día durante tres meses experimentaron una mejora significativa en la calidad del sueño en comparación con un grupo de control.

La Escuela de Salud Pública de Harvard sugiere que una dieta equilibrada, rica en magnesio y triptófano, puede beneficiar no solo el sueño, sino también la recuperación muscular y el manejo del estrés, aunque estos beneficios son más evidentes dentro de un estilo de vida saludable.

Recomendaciones para el consumo

Para quienes deseen incluir semillas de calabaza en su rutina nocturna, se recomienda optar por versiones sin sal ni azúcar añadida, especialmente si se controlan el consumo de sodio o calorías. Una porción de 28 gramos aporta alrededor de 160 calorías y cinco gramos de grasa. Pueden consumirse solas, incorporadas en yogures, ensaladas o como parte de una cena ligera.

Beneficios adicionales

Más allá de sus beneficios para el sueño, las semillas de calabaza son una excelente fuente de proteínas, fibra, ácidos grasos insaturados, vitaminas E y del grupo B, así como minerales como hierro, zinc, potasio y fósforo. Harvard señala que, independientemente de su impacto en el sueño, las semillas de calabaza son un complemento valioso en cualquier dieta, aportando nutrientes y antioxidantes esenciales.