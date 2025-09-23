Incondicional e inédito apoyo de los Estados Unidos a la Argentina con un millonario préstamo

Javier Milei y Donald Trump se reúnen en la ONU para acordar un préstamo para Argentina

Javier Milei, presidente de Argentina, se reunió hoy con Donald Trump en la sede de la ONU para concretar un préstamo que permitirá al país cancelar su deuda soberana y fortalecer las reservas del Banco Central. La negociación busca enfrentar vencimientos de deuda que se avecinan en los próximos 15 meses.

Se espera que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, haga un anuncio hoy con los detalles de esta asistencia financiera, que se habilitará a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.

Antes del encuentro, Trump destacó en sus redes sociales el liderazgo de Milei, afirmando que ha logrado estabilizar la economía argentina tras "heredar un desastre". En su mensaje, elogió su capacidad de liderazgo y anunció su total apoyo a su reelección.

Al finalizar la reunión, Milei agradeció públicamente a Trump por su apoyo, resaltando la importancia de la colaboración entre ambos países. Luis Caputo, ministro de Economía, también expresó su satisfacción por la reunión.

El encuentro incluyó a otros funcionarios de ambos gobiernos, reforzando la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos. Este respaldo político se traduce en un apoyo económico crucial para los próximos desafíos financieros del país sudamericano.

Bessent confirmó la disposición de la administración de Biden para respaldar a Argentina y evitar complicaciones en los mercados. El acuerdo consiste en un intercambio de dólares y pesos que facilitarán el financiamiento sin requerir la aprobación congresional, dado el control de la oposición.

Tras el encuentro, Milei reiteró su compromiso con los valores de libertad y bienestar mutuo. Se anticipa que los detalles del acuerdo se hagan públicos más tarde, tras la reunión en la ONU.