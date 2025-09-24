Aversa "mintió frente a los medios y ante todo el Concejo", manifestaron los concejales opositores

Juan Pablo Aversa bajo la lupa: Concejales opositores presentan pruebas de supuestas irregularidades

Juan Pablo Aversa, Subsecretario de Servicios Públicos, enfrenta nuevas acusaciones relacionadas con posibles vínculos con un proveedor de envases de agua al Municipio. Concejales de la oposición han presentado listados de facturas, proveedores y fotografías que, según ellos, demostrarían la conexión entre Aversa, el proveedor y el Intendente Municipal.

Las sospechas sobre este vínculo se plantearon en mayo durante un informe de gestión del Secretario de Gobierno, Germán Bottero. Ambos funcionarios negaron las acusaciones, insistiendo en que Aversa no vendía productos al Municipio. Bottero afirmó que Aversa es un funcionario íntegro que nunca ha incumplido su deber y que no tiene intención de hacerlo. "No es ético ni legal que venda al Estado mientras sea subsecretario", afirmó.

Sin embargo, el Concejal Racca señaló que los productos de Aversa son visibles en redes municipales y en actos oficiales, y a menudo se les solicita retirar las etiquetas. Según Racca, el proveedor involucrado tiene lazos cercanos con Aversa y se habría asociado a la nueva administración.

Este no es el primer cuestionamiento sobre la conducta de Aversa. El año pasado, habilitó un local para la venta de luminarias LED mientras el Municipio realizaba adquisiciones significativas de este tipo de productos a través de su Secretaría.

Ante estas inquietudes, los Concejales realizaron pedidos de informes. Bottero y el Concejal Sagardoy reiteraron su compromiso de que Aversa no comercializa con el Municipio. "No es legal ni ético que lo haga", repitieron.

La situación se intensificó cuando Bottero indicó que el Intendente Viotti le solicitó a Aversa que se diera de baja como proveedor de aguas. "Esto sucedió y hoy el proveedor del municipio es otro", comentó Bottero el 30 de mayo, información que fue replicada en sesiones posteriores.

Juan Senn, otro concejal, expresó su frustración por la falta de información oficial que aclare la situación. Los ediles oficialistas prometieron llevar documentación a una comisión el 22 de octubre. Sin embargo, Caruso indicó que no se presentó evidencia, y Aversa solo salió a los medios para distanciarse de su empresa sin ofrecer pruebas que respalden su versión, "Aversa 'mintió frente a los medios y ante todo el Concejo', manifestaron al unísono de manera contundente en respuesta a nuestra requisitoria."