Aversa debe tener un gesto de grandeza y presentar su renuncia

Juan Pablo Aversa es, sin duda, el funcionario más cuestionado de la Municipalidad. El escándalo del que se ve envuelto por estos días, relacionado con la provisión de agua a la Municipalidad por parte de la empresa de su familia, no es el único. El año pasado, también estuvo involucrado en otro, quizá mucho más grave: el pedido de autorización para el funcionamiento de una empresa de electricidad justo en el momento en que la Municipalidad estaba por comprar luminarias por una cifra millonaria.

No hay funcionario cuestionado por supuestos actos de corrupción en el gobierno de Leonardo Viotti; se puede discutir su forma de gobernar o su falta de gestión, pero nunca se ha puesto en duda su conducta, ni la de otros funcionarios del gabinete del intendente. Resulta imperativo, por la salud del gabinete de Viotti, que Juan Pablo Aversa renuncie al cargo que ocupa y lo libere al intendente; no es sano lo que se está viviendo.

Seguramente será la justicia la que determine si cometió o no un delito, pero no puede seguir comprometiendo la gestión del intendente Viotti. Que quede muy claro que en las denuncias de los concejales opositores nunca se han cuestionado las cualidades morales de Viotti; a quien se cuestiona es a Juan Pablo Aversa. Por ello, debe tener un gesto de grandeza y presentar su renuncia para no involucrar a Viotti en un asunto que ya supera los límites de la tolerancia.





