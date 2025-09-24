Racing regresó a una semifinal de Copa Libertadores

Racing Club se aseguró su lugar en las semifinales de la Copa Libertadores al derrotar 1-0 a Vélez Sarsfield en el partido de vuelta. Con este resultado, la Academia avanza con un marcador global de 2-0, alcanzando esta instancia por primera vez desde 1997.

El encuentro, disputado en el Estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda, mostró a Racing como el equipo superior a lo largo de la serie, aunque Vélez generó complicaciones, especialmente en la segunda mitad. A pesar de la presión constante del Fortín, los dirigidos por Gustavo Costas lograron mantener el control defensivo.

La clasificación se selló cuando Santiago Solari anotó el gol decisivo en un momento clave, cuando el partido parecía encaminarse hacia un empate sin goles.

Ahora, Racing espera al ganador del encuentro de vuelta entre Flamengo y Estudiantes, que será su próximo rival en las semifinales, aunque aún no se ha confirmado la fecha del partido.