Franco Colapinto y Paul Aron lucharán por un puesto en la Fómula 1

Alpine ha confirmado que el segundo piloto de la escudería para 2026 será elegido entre Franco Colapinto y Paul Aron, quienes compiten por un puesto junto a Pierre Gasly. La decisión se tomará en las próximas semanas, según Flavio Briatore, asesor del equipo.

Colapinto, quien asumió el rol de piloto titular a principios de la temporada 2025 en sustitución de Jack Doohan, ha acumulado experiencia, aunque aún no ha logrado puntos en el campeonato. Su rendimiento ha estado afectado por factores externos, como paradas en boxes lentas y problemas de fiabilidad en su Alpine.

Por su parte, Aron, actual piloto reserva, ha participado en sesiones de prácticas libres y pruebas de neumáticos para 2026, logrando tiempos competitivos, aunque aún no ha debutado en una carrera oficial de Fórmula 1.

Las comparaciones entre ambos pilotos han suscitado críticas hacia el equipo, ya que Colapinto compite en carreras con alta presión, mientras que Aron se ha destacado en entrenamientos con condiciones controladas. En una temporada complicada para Alpine, que se encuentra en el fondo de la tabla de constructores, esta competición entre los jóvenes talentos no refleja con claridad el potencial de cada uno.

Briatore ha revisado su evaluación de Colapinto a lo largo del 2025, reconociendo que aunque los resultados no han sido los esperados, ha habido un progreso en su rendimiento. Sin embargo, enfatizó que en la Fórmula 1 los resultados son inciertos.