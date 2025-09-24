El mensaje de la esposa del Ogro Fabbiani tras la derrota de Newell’s

Newell's Old Boys cerró la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional con una contundente derrota por 3-0 ante Belgrano, lo que agrava su crisis deportiva. Tras el partido, el entrenador Cristian “Ogro” Fabbiani declaró en conferencia de prensa que no tiene intención de renunciar y afirmó tener "mucha fuerza para seguir".

Sin embargo, un posteo de su pareja, Gimena Vascon, generó controversia entre los aficionados del club. En una historia de Instagram, Vascon escribió "Hermosa cama" acompañada de una imagen del mueble, lo que fue interpretado como un mensaje insinuante respecto a la difícil situación de Fabbiani. Poco después, eliminó la publicación y compartió un mensaje de apoyo hacia su pareja.

Con solo nueve puntos en nueve partidos, Newell's enfrenta un momento crítico: no solo perdió el clásico ante Rosario Central, sino que también quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Argentina, precisamente contra Belgrano. Los próximos encuentros en el Coloso Marcelo Bielsa, ante Estudiantes y Boca, serán vitales para cambiar el rumbo del equipo.