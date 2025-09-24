La mano derecha de Chiqui Tapia acusó al gobierno de Milei de no apoyar el Mundial 2030

Esta no es la primera vez que Toviggino critica a Milei y al Gobierno Nacional. Ya había habido cruces por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol y también por la vuelta de los visitantes, que fue anunciada por la AFA con bombos y platillos.

La tensión entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Gobierno Nacional se intensifica. Pablo Toviggino, secretario de la AFA y colaborador cercano de Claudio "Chiqui" Tapia, arremetió contra el presidente Javier Milei tras conocerse la ausencia de representantes argentinos en una reunión de la FIFA para planificar el Mundial 2030, que Argentina coorganizará.

A través de su cuenta de X, Toviggino expresó: “Un Gobierno y un Presidente que odian lo popular y al fútbol. Hoy Milei le dio la espalda a la iniciativa más importante de la historia del fútbol sudamericano”. Además, ironizó sobre un escándalo de corrupción relacionado con la Agencia Nacional de Discapacidad, que involucra a Karina Milei, hermana del presidente.

“Mientras Conmebol aprobaba la propuesta para que el Mundial se juegue con 64 selecciones, el Gobierno decidió ignorar la iniciativa”, criticó Toviggino. Resaltó la ausencia de Milei y otros funcionarios en la reunión, sugiriendo que el presidente está más preocupado por otros asuntos.

Esta no es la primera vez que Toviggino ha dirigido críticas hacia el Gobierno. Anteriormente, ya había manifestado su disconformidad por temas como las Sociedades Anónimas Deportivas y el regreso de los visitantes a los estadios, un asunto que fue anunciado con gran expectativa por la AFA.