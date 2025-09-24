Nació Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Alexis Mac Allister celebra un momento importante en su vida personal: el nacimiento de su primera hija, Alaia, junto a su novia Ailen Cova. El futbolista del Liverpool y la selección argentina hizo el anuncio a través de redes sociales, con una emotiva publicación.

Este martes, Mac Allister compartió la noticia tras insinuar el acontecimiento en un mensaje el lunes, donde explicó su ausencia en la ceremonia del Balón de Oro por "razones personales". "No podré estar hoy, les deseo lo mejor a todos", escribió.

En su publicación de este martes, el exjugador de Boca Juniors expresó: “Alaia - 22/09/2025. Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas”. También dedicó unas palabras a Ailén, quien enfrentó complicaciones durante el parto: “Re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. Te amo”.

Las fotos compartidas muestran a la pareja con su recién nacida, generando una oleada de felicitaciones y buenos deseos por este nuevo capítulo en sus vidas.