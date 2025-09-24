La decisión de la familia de Thiago Medina tras el último parte médico

La decisión de la familia de Thiago Medina tras el último parte médicoESPECTÁCULO Julia VOSCO
El estado de salud de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, ha empeorado en las últimas horas. Actualmente se encuentra internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, con problemas en los pulmones. Ante esta situación, su familia ha tomado una decisión drástica.
Un corresponsal de Intrusos (América) reportó desde la puerta del centro médico que la familia está en la parte posterior del hospital, visiblemente cansada y requiriendo privacidad. "No quieren hablar con la prensa", indicó el periodista, añadiendo que están a la espera de comunicados por parte del equipo médico.
