Valentina Cervantes contó un dato que nadie se imaginaba de Enzo Fernández

Valentina Cervantes ha regresado a Argentina para participar en las grabaciones de MasterChef (Telefe), donde se esforzará por mostrar sus habilidades culinarias. Al llegar a Buenos Aires con su hijo Benjamín, fue invitada al programa de Verónica Lozano, donde reveló que su hija Olivia se quedó en Inglaterra con el futbolista Enzo Fernández.

Cervantes compartió que su marido es un apasionado del pescado y del omega 3, un detalle poco conocido sobre su dieta. "Acá no se consume tanto", comentó. Además, destacó el apoyo que ha recibido de Fernández en esta nueva etapa profesional: “Lo consulté y me dijo que sí, que me acompañaba, así que se quedó con la nena”.

Finalmente, la modelo admitió que fue difícil aceptar la propuesta de participar en el programa debido a la distancia y la división de sus hijos por el inicio del colegio. Sin embargo, se mostró optimista sobre su habilidad en la cocina, a pesar de sentir que la gente tiene dudas sobre su desempeño.