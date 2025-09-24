Una amiga de Pampita sospecha que el robo en la casa de la modelo fue premeditado

Pampita Ardohain fue víctima de un robo en su casa de Barrio Parque mientras se encontraba de viaje en España. Los delincuentes sustrajeron diversas pertenencias, incluyendo recuerdos sentimentales de su hija Blanca, efectivo y prendas de valor.

Ángeles Balbiani, panelista de Puro Show (eltrece) y amiga de la modelo, se refirió al incidente, indicando que los ladrones parecían tener conocimiento previo de su ausencia. “Ella estaba en España, y no es la primera vez que intentan entrar. Su casa en Barrio Parque tiene un acceso posterior a las vías, y hay una gran obra en construcción en la zona que permite el ingreso de personas ajenas al barrio”, detalló Balbiani.

Además, expresó su preocupación sobre la falta de vigilancia en el área y sugirió que podría haber más información oculta, dado que Carolina, apodo de Pampita, mencionó un secreto de sumario en la investigación. “Claramente, no hay vigilancia, y creo que sabían que no estaban allí”, afirmó.

Nancy Duré, compañera en el programa, insinuó la posibilidad de que alguien hubiese proporcionado información a los ladrones, a lo que Balbiani respondió: “Puede ser”. La investigación sigue en curso.