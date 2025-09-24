Zaira Nara reveló detalles sobre su ruptura con Diego Forlán

Zaira Nara ha vuelto a abordar su ruptura con Diego Forlán, evitando los rumores que la rodean. En una reciente aparición en el ciclo de streaming Rumis (La Casa), la modelo y conductora declaró con firmeza: “Con ese ex no terminé mal. Lo que se generó por afuera fue mucho más grave de lo que pasó”.

La separación, que sorprendió a muchos, se produjo solo un mes antes de lo que iba a ser una gran boda. Zaira recordó que fue una decisión unánime: “Che, no me quiero casar. Tomá, listo”, describió, enfatizando que tomó la decisión cuarenta días antes del evento, cuando solo tenía veinte años.

En el programa, La Tía Sebi hizo hincapié en una de las citas memorables de ese momento, preguntando sobre su relación con Forlán. A ello, Zaira respondió con calma: “Es al único que no sigo, y es una picardía”. La separación fue difícil, y se refugió en sus amigas, quien se enteraron justo al regresar de Montevideo. “Me pasó esto, no me voy a casar”, les dijo.

Ese día, Zaira y sus amigas decidieron escapar a Pinamar, donde compartieron música melancólica y lloraron juntas. Durante ese viaje, Tania, una de sus amigas, le dijo: “Algún día vas a mirar para atrás y vas a decir: ‘menos mal que no me casé’”. Ese mensaje se convirtió en un mantra para Zaira, quien transmitió sus sentimientos en Twitter esa misma noche.

Años después, Nara reflexiona sobre su decisión: “Lloraba porque me gusta llorar. Era difícil de tomar, pero hubo una charla con mis padres, y mi papá me dijo: ‘no te cases’”. Reconoció que, aunque fue una elección personal, también tuvo un costo emocional y económico. “La plata hace que uno de los dos tenga que dejar algo”, indicó, refiriéndose a la presión de mantener sus proyectos profesionales.

La propuesta de matrimonio ocurrió en marzo de 2011, cuando Zaira se encontraba en el apogeo de su carrera y Forlán brillaba como futbolista. Sin embargo, un mes antes de la boda, Zaira tuiteó: "Menos mal que no me casé", un comentario que desató un escándalo mediático que sigue resonando.

Hoy, Zaira afirma con convicción: “Hoy no me casa nadie”. La reflexión sobre su pasado evidencia que su camino se centra en su propio desarrollo personal, más allá de las expectativas ajenas.