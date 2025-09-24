La vidente que habló de Thiago Medina volvió a generar indignación en las redes por otra predicción

Kiara Ríos, la vidente que días atrás desató un escándalo por hablar de Thiago Medina y el accidente que sufrió el 12 de septiembre, volvió a quedar en boca de todos tras un nuevo video en el que contó algo durísimo sobre la salud del influencer.

Tras exponer que no le interesan las críticas, aseguró que lo vio ahogándose y sus palabras generaron indignación entre los usuarios. “Les dije que veía complicaciones. Este lunes salió en todos los noticieros. Ahora tiene un problema en las vías respiratorias y el pulmón. Lo poco que pude decir el fin de semana está saliendo... Difícilmente... solo un milagro puede hacer que pase este trance”, lanzó.

Y agregó: “Visualizo infecciones nuevas y hay que buscar otro antibiótico para ayudarlo y otra operación más, de emergencia. Tengo muy clara la visión de lo que va a pasar con él”. Esto último desató una ola de comentarios fulminantes. “Solo te importa tu ego”, “Dejá de colgarte del chico”, “Sos una busca fama”, “Dejalo en paz”, “Callate por favor”, “Esas cosas no se dicen”, “Qué poco respeto por la familia”, “Existen los milagros por si no sabías”, fueron algunas de las opiniones que se leyeron.

Se conoció el apodo que el papá de Thiago Medina le puso a Daniela Celis en medio del drama familiar

El padre de Thiago Medina quedó en el ojo de la tormenta luego de que se rumoreara que había impedido las visitas de Daniela Celis a su hijo, que pelea por su vida en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Cansado, este viernes habló con la prensa y no solo aclaró la situación; también sacó a la luz el apodo que le puso a la mamá de sus nietas.

“Estamos juntos desde el primer momento”, remarcó ante el micrófono de DDM (América) sobre el vínculo que lo une a su exnuera en este delicado momento. Y sumó: “Ella es una fenómena, es muy fuerte, es una tora. No es La Tora, como la otra, una leona”.

En lo que respecta al presente del influencer, fue sincero: “Hay que esperar que evolucione bien, el pulmón lo tiene lastimado, está sensible. Hay que esperar el tiempo que se necesite".

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.