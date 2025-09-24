Transformación del centro histórico de Rafaela



En el encuentro, se conversó sobre la transformación del centro histórico, el avance de la Recova Ripamonti y la obra futura en la plaza 25 de Mayo.

Este miércoles por la mañana, en el Despacho de Intendencia, los concejales de la ciudad de Rafaela fueron recibidos por el Intendente Leonardo Viotti y miembros de su gabinete para conversar sobre distintos proyectos que se encuentran en agenda.

En representación del gobierno municipal, el primer mandatario de la ciudad encabezó el encuentro, mientras que estuvo acompañado por Nicolás Asensio, secretario de Infraestructura, Servicios y Ambiente; Patricia Imoberdof, secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo y María Emilia Vidal, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano.

En primera instancia se dialogó sobre el nuevo proyecto relacionado a la reconfiguración del anillo vehicular interno y las áreas complementarias de la Plaza 25 de Mayo.

La reunión se extendió durante una hora y la idea principal fue poner en conocimiento a los ediles sobre esta propuesta que desarrollará el Ejecutivo Municipal.

Asimismo, se les informó sobre las intervenciones que se realizarán, los ejes que tendrá la obra y se dieron a conocer las problemáticas que se resolverán vinculadas a la accesibilidad, la movilidad y los cruces peatonales.

De igual manera, el encuentro fue propicio para abordar otros tópicos de Rafaela. Entre ellos, los avances de obra en la Recova Ripamonti, la transformación del centro histórico y las novedades que tienen que ver con las veredas del microcentro.