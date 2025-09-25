Este miércoles, en el Centro Recreativo Metropolitano, se llevó a cabo el Segundo Foro de Seguridad. El encuentro estuvo encabezado por el intendente Leonardo Viotti y participaron vecinos, instituciones, fuerzas de seguridad, representantes de la Justicia y del Concejo municipal. En esta ocasión estuvo presente Virginia Coudannes en representación del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe.

Este espacio tiene como objetivo central fortalecer la prevención y el trabajo articulado en materia de seguridad, consolidando un ámbito de diálogo y acción colectiva. "Nos volvemos a encontrar en el Foro de Seguridad de la ciudad de Rafaela. Este foro está pensado para trabajar de manera conjunta entre todos los actores, en una de las temáticas más importantes que tiene Rafaela como es la seguridad", afirmó el mandatario local

"Desde el municipio hicimos una exposición de las herramientas y los avances en el último mes y planteamos propuestas de trabajo en base a lo que hemos recolectado y se sacó como conclusión del primer foro", explicó Viotti

Por otro parte, comentó que el objetivo "es la articulación para el abordaje de la problemática de forma conjunta. Cuando todas las herramientas apuntan a lograr el objetivo que queremos, estamos más cerca de alcanzarlos".

En el último mes, se logró la colocación de "10 cámaras más en distintos barrios que nos permiten fortalecer el escudo que tenemos en la periferia para controlar quiénes ingresan y egresan de la ciudad. También contamos las adquisiciones que hicimos en equipamiento y los procesos licitatorios que se vienen".

"Tenemos un objetivo claro que es duplicar las cámaras con el aporte del Gobierno provincial y fondos propios. Mostramos el trabajo que llevamos adelante con los distintos sectores sociales, en particular con los centros comerciales a cielo abierto", agregó el Intendente.

"También iremos compartiendo los avances con las instituciones, abordando necesidades puntuales. Vamos a ir mostrando mes a mes estos avances", remarcó.

Leonardo Viotti declaró que "la denuncia es una parte fundamental para la prevención y se puede hacer desde casa. Vamos a difundir cómo hacerlo".

A su turno, la funcionaria provincial comentó: "Participamos de este foro de diálogo e intercambio en materia de seguridad con instituciones que es lo que siempre nos pide nuestro gobernador: acompañar a las localidades, las instituciones y a los vecinos".

"Vamos a seguir presentando los datos y la información que construimos. Nosotros tenemos una metodología de trabajo que es la métrica, el mapeo y monitoreo donde medimos la cuestión del delito en el territorio y la proactividad de la policía en la calle, ajustando lo que tenemos que ajustar", dijo Coudannes.

Otra de las acciones que "venimos haciendo son los talleres del 911 para llegar a todos los barrios. Ya hicimos más de 15 encuentros de los que participaron más de 300 personas para difundir, sensibilizar y divulgar el corazón del sistema de seguridad pública de la provincia de Santa Fe: 911, no solo para la emergencia sino también y la denuncia".

"Es un trabajo muy bueno y articulado, con el intendente y todo su equipo, con la policía, la GUR, el Centro de Monitoreo y el 911. Esta localidad llama mucho al 911 por sospecha y eso marca la actitud preventiva, con una mirada de la Municipalidad de transmitir esa herramienta para este uso", finalizó la funcionaria de la provincia de Santa Fe.