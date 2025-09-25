Viotti dispuesto a implementar un RIGI en Rafaela para atraer "grandes inversiones"

El intendente Leonardo Viotti,junto a Patricia Imoberdorf , Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, se encuentran en un punto crucial con la implementación de un proyecto inspirado en el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI). Esta iniciativa no solo es un intento por atraer grandes capitales, sino que se presenta como una oportunidad para revitalizar el entramado productivo local.

La innegable necesidad de llevar a Rafaela a ser un referente industrial y de servicios en la región es un objetivo ambicioso, pero alcanzable, si se gestiona adecuadamente.

La colaboración entre la Secretaría y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela (CCIRR) subraya la importancia de una estrategia comunitaria para lograr este avance. La propuesta, que pronto será sometida a debate en el Concejo local, se inspira en el exitoso modelo de Tres de Febrero, lo que demuestra la validez del enfoque aplicado. Lo más destacable es la intención de no solo atraer inversiones, sino de ofrecer un marco jurídico claro y beneficios concretos para quienes decidan apostar por Rafaela.

Hasta ahora, la carencia de un marco claro en beneficios fiscales y normativas sobre suelo industrial ha sido un obstáculo significativo. Imoberdorf tiene toda la razón al afirmar que un inversor necesita certezas y condiciones definidas para considerar una inversión. La falta de información y la ambigüedad en torno al desarrollo industrial habían actuado como factores disuasorios. Por lo tanto, la fijación de condiciones claras en montos de inversión y contrapartidas en términos de empleo no solo es fundamental, sino urgente.



Además, este proyecto merece atención porque es parte de un plan integral más amplio que busca normalizar el suelo industrial y expandir espacios como el Parque Industrial Fasoli. La reciente interacción entre las autoridades locales y empresas como "Rafaela Alimentos" es un indicativo del progreso, y si se concretan las ventas de terrenos antes de fin de año, esto marcará un hito en la capacidad productiva de la ciudad.



La gestión actual ha destacado por su capacidad de articular esfuerzos entre el sector público y privado, lo cual es esencial para el éxito de cualquier iniciativa de este calibre. La colaboración con el gobierno provincial para agotar la burocracia es un enfoque inteligente que asegura avances más acelerados.



Por otro lado, no podemos pasar por alto la transformación del microcentro de Rafaela. La renovación de las veredas, un proyecto esperadísimo, no solo busca embellecer la ciudad, sino también fomentar el comercio y el turismo. Imoberdorf ha reiterado la urgencia de este proyecto, y con una apertura de licitación prevista muy pronto, hay motivos para ser optimistas. Si se cumplen los plazos, Rafaela podría ver un renovado dinamismo en su centro, algo que seguramente contribuirá a la revitalización económica general.

En resumen, las iniciativas puestas en marcha por la administración local representan un camino claro hacia un futuro más próspero para Rafaela. Sin embargo, deben ser acompañadas de un compromiso sostenido y una ejecución eficaz. Si se logra esto, no solo se atraerán nuevas inversiones, sino que se fortalecerá la condición de Rafaela como un polo industrial y comercial de prestigio en la región.