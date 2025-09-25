River eliminado de la Copa Libertadores

River Plate fue eliminado de la Copa Libertadores tras caer 3-1 ante Palmeiras en el Allianz Parque de San Pablo, Brasil, lo que resultó en un marcador global de 5-2.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo comenzó con fuerza, empatando la serie gracias a un gol de Maximiliano Salas en el primer tiempo. Sin embargo, en el segundo tiempo, River perdió intensidad y Palmeiras aprovechó la oportunidad. Vitor Roque anotó el primer gol de la etapa, seguido de un doblete de José Manuel López, que selló la victoria para los brasileños.

Con esta derrota, River se despide de la competición, mientras que Palmeiras espera al ganador del duelo entre San Pablo y Liga de Quito en las semifinales.