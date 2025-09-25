Prematuro fin de la quita de retenciones: las exportaciones del agro ya alcanzaron el cupo de u$s7.000 millones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que las exportaciones del sector agropecuario ya alcanzaron los u$s7.000 millones, el tope que el Gobierno había fijado para la vigencia de la quita de retenciones. Se espera que en las próximas ruedas se liquiden esos dólares en el Banco Central (BCRA).

"Se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto. A partir de ahora, solo podrán registrarse DJVE bajo el esquema vigente anterior al decreto 682/2025", comunicó ARCA.

Vale recordar que el Poder Ejecutivo comunicó este lunes la eliminación de Derechos de Exportación hasta el 31 de octubre, o hasta que las DJVE lleguen a los u$s7.000 millones, cifra alcanzada este miércoles.

La liquidación récord presiona el dólar a la baja: ¿aprovechará el Tesoro para comprar divisas?

En el mercado entienden que las declaraciones del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, puede haber acelerado la liquidación.

En el marco del anuncio de un gran salvataje monetario a la Argentina, el funcionario estadounidense dijo que "estamos trabajando con el Gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas".

Mientras tanto, resta ver si el equipo económico de Luis Caputo aprovechará este flujo de divisas para comprar reservas y darle mayor garantía a los acreedores de la deuda, de cara a los vencimientos de enero.

Fuente: Ámbito