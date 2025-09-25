Miguel Russo fue hospitalizado para controles médicos

Miguel Ángel Russo, técnico de Boca Juniors, vuelve a ser noticia por su salud. Luego de una breve internación el pasado lunes por deshidratación en la clínica Fleni, el entrenador de 69 años ingresó nuevamente a un sanatorio en Buenos Aires para chequeos médicos programados. Pasará la noche en observación y se prevé que regrese a su casa el jueves, según un comunicado del club.

Debido a esta situación, Russo no estuvo presente en la práctica vespertina realizada en La Bombonera, que fue dirigidas por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez. Sin embargo, el martes, el DT había conducido el entrenamiento normalmente.

La salud de Russo ha sido una preocupación desde principios de septiembre, cuando estuvo internado durante una semana por una infección urinaria complicada. En su regreso, el entrenador desmintió rumores sobre su estado: “El que sabe sobre su salud es uno mismo”, afirmó en conferencia de prensa.

Mientras el equipo espera su regreso, Boca Juniors se prepara para enfrentar a Defensa y Justicia el sábado a las 19, un partido que contará con público visitante. En cuanto a lo deportivo, Edinson Cavani sigue inactivo por una distensión en el psoas derecho, lo que hace improbable su participación en el próximo encuentro.