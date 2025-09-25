El juvenil de San Lorenzo que es observado por un equipo de la Premier League

Brighton & Hove Albion, club de la Premier League, ha puesto su mirada en Ignacio Perruzzi, un mediocampista de 20 años formado en las divisiones inferiores de San Lorenzo. Perruzzi debutó en Primera División el 3 de mayo de 2025 contra Sarmiento y, con un contrato que se extiende hasta diciembre de 2027, se ha consolidado como una de las promesas del club argentino.

Hasta el momento, no se han realizado negociaciones formales ni ofertas concretas, pero Brighton ha demostrado interés en fichar jóvenes talentos de ligas sudamericanas, para luego cederlos y venderlos en el futuro. Este enfoque se evidenció en sus recientes incorporaciones, como Moisés Caicedo y Alexis Mac Allister. Cabe destacar que Mac Allister se convirtió en una figura clave antes de su traspaso al Liverpool, mientras que los jóvenes Facundo Buonanotte y Valentín Barco, procedentes de Rosario Central y Boca, respectivamente, fueron vendidos a Chelsea y Racing de Estrasburgo.

Así, la política del Brighton de captar talento sudamericano refuerza las especulaciones sobre el interés del club en Perruzzi.