Morena Rial mostró su indignación por las tres chicas asesinadas y contó por qué las conocía

Morena Rial se mostró preocupada por la desaparición de las tres chicas de La Tablada y expresó su bronca en las redes sociales, donde horas después explotó al enterarse de que habían sido asesinadas. También explicó de dónde las conocía y comparó el caso con el robo en la casa de Pampita, donde la policía encontró rápido a los delincuentes.

“Le roban a una famosa modelo o a alguien con poder y plata y a las pocas horas tenés las caras de las personas, detenidos y recuperación de pertenencias. Hubieran sentado el ort... a buscar el cerrojo de las cámaras y podían resolver hace varios días. Media pila, lo que quieren lo encuentran rapidito, manga de inoperantes”, disparó antes de ver el dramático desenlace de la historia.

Al ser consultada sobre si tuvo algún vínculo con ellas, comentó que en realidad nunca las vio personalmente, pero sus amigos sí. Por último, reaccionó a las burlas de varios usuarios, que le dijeron “chorra”, “ladrona” y rememoraron su detención durante el verano. “Me dicen que no tengo derecho a opinar ni a decir nada, cuando pasó lo mío el cerrojo lo hicieron desde el minuto cero con tal de ensuciar y decir”, pronunció enojada.

