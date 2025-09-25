Julián Álvarez habló tras la polémica por el enojo con el Cholo Simeone

Este miércoles, Julián Álvarez brilló en el partido del Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano, anotando tres goles y logrando así su primera victoria en la liga con el Colchonero. Sin embargo, el jugador se vio envuelto en una controversia tras ser sustituido por Alexander Sorloth en el minuto 62 durante un encuentro anterior contra el Mallorca.

Las cámaras captaron lo que se interpretó como una frase despectiva hacia el entrenador Diego Simeone: “Siempre a mi”, lo que generó un intenso debate en la prensa española sobre la relación entre ambos.

Ante esta situación, Álvarez se defendió y aclaró las supuestas palabras malinterpretadas. “Es más lo que se dice afuera que lo que sucede aquí dentro. La realidad es que estas no fueron mis palabras”, afirmó. A continuación, explicó que lo que realmente dijo fueron "malas palabras" por su frustración tras la sustitución, pero enfatizó que la relación con Simeone es buena y que el equipo está enfocado en mejorar.

Con su destacada actuación, Álvarez se prepara ahora para el derbi contra el Real Madrid, donde expresó su deseo de ganar: “Lo importante es ganar, lo demás no importa”.